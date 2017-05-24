Кемеровские водители жалуются на работу светофоров
24 Май. 2017, 10:30
Водители кемеровских маршруток жалуются на работу светофоров. Длительные ожидания на перекрестках перегревают нервы пассажирам и ломают график движения автобусов.
Водители кемеровских маршруток жалуются на работу светофоров. Длительные ожидания на перекрестках перегревают нервы пассажирам и ломают график движения автобусов.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.
Для детей старше 16 лет.