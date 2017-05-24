Из-за пьяного водителя в Кузбассе пострадали четыре человека

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Серьёзная авария произошла в Ленинске-Кузнецком в районе дома № 92 по проспекту Кирова. В ГИБДД по региону сообщают, что водитель за рулём Nissan Almera, поворачивая налево, не пропустил ВАЗ-21104, который двигался по «встречке». Машины столкнулись, иномарку вынесло на стоящий Renault Logan.

В ДТП травмированы водители обоих автомобилей, выяснилось, что Nissan управлял 37-летний мужчина, он был пьян. В «десятке» был 22-летний парень. Также пострадали 22-летний пассажир ВАЗа и 29-летняя пассажирка иномарки. Проводится проверка, сообщили в региональной ГИБДД.