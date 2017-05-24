В МЧС Кузбасса предупреждают о сильном ветре и грозе

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Специалисты регионального МЧС сообщают, что 24 мая по области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Кроме того, ожидается гроза в жаркий день: столбик термометра будет на отметках …+23…+28. В ведомстве напоминают, что в Кузбассе до 15 июня действует особый противопожарный режим.

- Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены. Малейшая искра в ветреную погоду может перерасти в масштабный пожар, - сказали в МЧС.