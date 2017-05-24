Полиция Кузбасса переходит на усиленный режим работы

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В четверг, 25 мая в школах области пройдут «Последние звонки». Для обеспечения порядка на дежурства заступят 1.500 сотрудников МВД. Им помогут казаки, дружинники, работники частных охранных и бойцы Росгвардии. Школы области проводят на предмет антитеррористической защищенности: их обследуют кинологи. Во время праздника в учебных заведениях будут работать полицейские, усилят также патрулирование парков и скверов.

- По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие около 35 000 человек, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: областной полицейский главк