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Пьяный новокузнечанин избил и изнасиловал 13-летнюю девочку

24 Май. 2017, 13:55
197 просмотров

Вынесен приговор 33-летнему мужчине, который обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении  лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Мужчина осенью прошлого года, находясь в пьяном виде, избил 13-летнюю дочь своей сожительницы, когда та была на работе. Затем он надругался над ребёнком. После всего, девочка позвонила матери и обо всём рассказала. Отмечается, что новокузнечанин не пытался скрыть вину и сотрудничал со следствием. Кстати, ранее он уже совершал такое же преступление.

-  Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев  лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в Следственном комитете по региону.

 

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