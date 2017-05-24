В Кемерове спасли маленького щенка и нашли ему дом

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В Ленинском районе поздним вечером мужчина возвращался домой, проходя через гаражный кооператив «Северный» он услышал, что кто-то плачет. Горожанин стал искать, откуда доносится звук и вскоре увидел маленького щенка. Трёхмесячный зверь залез между гаражей и застрял. Мужчина пытался его вытащить, но не доставал рукой. Тогда кемеровчанин позвонил в МБУ «Кемеровская служба спасения» по телефону «112».

Спасатели приехали, оценили ситуацию, при помощи пневмоподушкой раздвинули стенки гаражей и достали собаку. Перепуганный щенок долго сидел на руках у одного из спасателей, но затем его передали мужчине, который нашёл пёсика. Он сказал, что подарит животное младшей дочери.