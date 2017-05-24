В Кузбассе чествовали химиков

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Сегодня ветераны и лучшие работники химической отрасли региона принимают поздравления с профессиональным праздником. В России 28 мая отмечается День химика. Химический комплекс Кузбасса - крупнейший в Сибири. Сегодня на предприятиях трудятся более 11 тысяч человек. По итогам работы в первом квартале 2017 года на долю химиков приходится более 10 % объема производства продукции всей обрабатывающей промышленности области. Первостепенными задачами остаются реконструкция и техническое перевооружение, природоохранные проекты, а также реализация программ импортозамещения.