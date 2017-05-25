В Кузбассе осудили банду банкоматчиков

58 просмотров

На скамье подсудимых оказалась банда кемеровских банкоматчиков, которая прогремела на весь Кузбасс. На 8 лет за решетку отправили организатора ОПГ. На его счету 14 краж, два грабежа и разбой. Напомним, весной прошлого года задержали кемеровчан, которые почти год похищали деньги из банкоматов нашего региона и Томской области. Чаще всего они вырывали терминалы с помощь машины и тросов. Вывозили их на внедорожнике или микроавтобусе. Ущерб составил 10 миллионов рублей.