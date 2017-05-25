Кемеровчане жалуются на страшное зловоние в Кировском районе

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В редакцию «Вести Кузбасс» поступило сразу несколько обращений от горожан, рассказывающих об отвратительном запахе, который ощущается в Кировском районе. По словам кемеровчан, каждый день люди здесь чувствуют неприятный "аромат" сточных вод. На улице в буквальном смысле сложно находиться.

- Нет возможности гулять с детьми, проветрить помещение, просто выйти на улицу. Администрация Кировского района винит «левый» берег, вонь уже больше месяца и ничего не меняется, - пишет кемеровчанка. (прим.ред – авторский стиль сохранён).

- Территорию набережной Кировского района покрывают ЗЛОВОНИЯ. Вдохнуть эту вонь просто не возможно. Помогите, пожалуйста, разобраться в этой экологической катастрофе. Что происходит ?, - взывает горожанка.(прим.ред – авторский стиль сохранён)

Корреспонденты «Вести Кузбасс» сейчас выясняют все обстоятельства, смотрите репортаж 25 мая в 20:45.