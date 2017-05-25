В Кемерове продолжается борьба со стихийными рынками

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Проходят рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. Накануне специалисты побывали на проспекте Ленина, 26. Составили протоколы об административном правонарушении. Напомним, нарушителям закона грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. С начала года специалисты уже более 500 раз выезжали на стихийные рынки. Сотрудники администрации рассказывают людям, как можно получить бесплатное ярмарочное место. Кроме того, им вручают памятку, в которой перечислены адреса легальных мест торговли.