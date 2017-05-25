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Синоптики Кузбасса дали прогноз на последние выходные весны

25 Май. 2017, 16:38
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Специалисты Кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидается в регионе в последний майский уикенд. По словам специалистов, в область вернется жара.      

В ночь с четверга на пятницу ещё прохладно: …+2…+7, а при прояснениях возможны заморозки до 0…-1. Днём в пятницу столбик термометра будет на отметках  …+12…+17, дожди местами и  северо-западный порывистый ветер. В ночные часы …+2…+7, местами по области возможны заморозки до …0…-2.  

-  В субботу будет без осадков, днем …+17…+22, умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 14 м/с. В ночь на воскресенье температура в пределах …+3…+8, - говорят синоптики. В воскресенье уже …+24…+29, восточный ветер будет и без осадков. В ночь на понедельник температура до 10-15 тепла, днем  без осадков с южным умеренным ветром, на градуснике …+25…+30.

 

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