Кузбасс посетила делегация из Крыма

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В Кемеровскую область по приглашению Амана Тулеева прибыли делегация из Крыма. Напомним, торгово-экономическое сотрудничество между республикой и Кемеровской областью длится уже несколько лет. Кузбасс поставляет в Крым уголь, химические удобрения, продовольственные товары. Сегодня гости встретились с кузбасскими предпринимателями, презентовали несколько новых инвестиционных проектов. Главная цель - разрушить стереотип о том, что Крым это только море, солнце и вино. По мнению крымчан, у них на родине можно создавать совместные сельхозпредприятия, рекреационные и лечебные базы. Одно из приоритетных и актуальных направлений сегодня – строительство жилья.