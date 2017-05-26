В Кемерове дорожники отказываются работать из-за долгов по зарплате

38 просмотров

Сотрудники дорожного предприятия ООО «Рудничное» объявили забастовку.

Всего 80 работников компании не вышли на работу из-за долгов по зарплате. Ситуацией заинтересовались в региональном СК РФ. Следователи установят, действительно ли сотрудникам организации не платят зарплату, имелись ли на счетах организации деньги и куда они были потрачены.

«Выявлена информация о работниках ООО «Рудничное», не получающих заработную плату на протяжении четырёх месяцев. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», - сообщили в ведомстве.