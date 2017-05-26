В Кемерове неизвестные обокрали гараж

Кемеровская полиция просит помочь в розыске преступников. накануне в гаражном кооперативе на Сибиряков-Гвардейцев была совершена кража. Злоумышленники отогнули перекрытие металлического гаража, проникли внутрь и похитили колеса, запасные комплекты шин и другое имущество. В последнее время гаражные воры активизировались, вероятно действует одна и та же банда. Обратите внимание на видео. если вы узнаете кого-то из этих людей, сообщите по телефонам в кемерове. 680-708, 390-715, 390-716, 390-718 или 02