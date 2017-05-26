Жителям Рудничного района досрочно вернут горячую воду

74 просмотра

В пятницу, 26 мая на два дня ранее намеченного срока в квартиры жителей Рудничном районе дадут горячую воду.

- Кемеровская теплосетевая компания» и «Теплоэнерго» готовятся подать воду в жилье и на объекты социальной сферы, - сообщили в мэрии.

Между тем, отключения продолжаются. Пока еще нет горячего водоснабжения у первой группы потребителей Центрального и Ленинского районов, а также пятой группе потребителей Кировского района. Здесь воду дадут 4 июня.