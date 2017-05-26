Из-за опасных нарушений в Кузбассе закрыли спорткомплекс «Дельфин»

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Из-за грибка в поселке Каз Таштагольского района закрыли спорткомплекс «Дельфин». Сотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений: стены, потолки раздевалок и душевых поражены плесенью, местами осыпается штукатурка и отсутствует плитка, а потолок деформирован, что может быть очень опасным. Кроме того, компания не смогла предоставить документы о проведении обработки помещений от грызунов и тараканов. Руководство спорткомплекса привлекли к административной ответственности. У них есть 43 дня на то, чтобы устранить все замечания.