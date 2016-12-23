В Шерегеше пройдёт знаменитая «Гонка Героев»

В Кемеровской области состоится грандиозное спортивное событие – «Гонка Героев». Это реалистичная спортивно-командная игра, которая правдоподобно имитирует военные действия. Участникам, придётся показать свою силу воли, активизировать командный дух и преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России.

В 2017-м году впервые «Гонка Героев» состоится на горнолыжном курорте. Событие пройдёт в марте в Шерегеше в секторе Е. Уже создана рабочая группа, которая займётся вопросами организации, сообщили на совещании с главой Таштагольского района Владимиром Макутой. В Шерегеше участников ждёт шестикилометровая полоса препятствий, большая часть, разумеется, из снега и льда. Как отметили организаторы, серьёзно травмироваться в ходе игры практически невозможно. Принимаются повышенные меры безопасности. Так, для кузбасского этапа игры понадобится несколько автомобилей скорой помощи, а также вертолёт медицины катастроф. Оказать содействие в решении вопроса с медицинским персоналом и техникой пообещал заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Общественный порядок будут охранять полицейские и казаки, им помогут волонтёры.

Все подробности можно узнать на сайте "Гонки Героев"