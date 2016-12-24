Турнир «Золтая шайба» состоялся в Кузбассе

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Сегодня прошел турнир «Золотая шайба» на приз главы Промышленновского района. В этот раз соревнования состоялись в посёлке Плотниково. Здесь этим видом спорта увлекаются уже много лет, как взрослые, так и юноши. Сложились свои спортивные традиции. Лёд на хоккейной коробке заливают сразу, как только устанавливаются морозы. На ежегодный турнир приезжают сборные со всего района. В этот раз победа за командой хозяев турнира. Лучшим участникам вручили медали и денежные премии.



