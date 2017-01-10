В Тюмени массово отравились «Кузнецкие медведи»

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"Кузнецкие медведи", выступающие в Молодёжной хоккейной лиге, сегодня и завтра не выйдут на лёд. Их матчи в Тюмени против "Тюменского легиона" отменены из-за массового отравления новокузнецкой команды. Сейчас в больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 хоккеистов, а также администратор и массажист. Как сообщается на сайте новокузнецкого клуба, около 4-5 дней они будут находиться под наблюдением врачей. После того, как состояние здоровья стабилизируется игроки и персонал команды вернуться в Новокузнецк. Проверку по факту отравления начал следственный комитет. Напомню, это уже не первое подобное ЧП с "Кузнецкими медведями". В декабре 2014-го 22 хоккеиста также были госпитализированы после завтрака в Ханты-Мансийске.



