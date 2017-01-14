В Междуреченске открылся легкоатлетический манеж

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Важнейшее событие в жизни столицы Дня Шахтёра-2017. Междуреченск, который активно готовится к областным торжествам, получил первый подарок к празднику. Сегодня там после капитальной реконструкции открылся легкоатлетический манеж. Здание практически ровесник городу. Сегодня спустя десятилетия спортивный комплекс получил вторую жизнь. Теперь здесь новое современное покрытие, которое позволит спортсменам заниматься в специальной шипованной обуви. Это улучшает сцепление, а значит и результаты. Многие из юных легкоатлетов уже успели оценить все преимущества обновлённого манежа. Кстати, это не единственный подарок от городской администрации. Детско-юношеской спортивной школе подарили новый автобус и снегоход.



