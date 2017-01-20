В Кузбассе состоится зимняя "Гонка героев"

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Зимняя "Гонка героев" пройдёт 11-го марта в Шерегеше. Об этом сегодня объявили представители оргкомитета одного из самых популярных в стране всероссийских спортивных проектов. Известный далеко за пределами Кузбасса горнолыжный курорт, который второй год подряд посещают за сезон более миллиона туристов, уже готовится к наплыву участников Гонки.

На пресс-конференции в Кемерове журналистам сообщили о том, что уникальная трасса протяженностью 6 километров будет проложена на склоне горы Зелёная в секторе Е. Тех, кто выйдет на старт ждут 30 препятствий разной сложности, море снега и льда, буря положительных эмоций и неповторимая атмосфера командного духа. Все подробности в сюжете.





