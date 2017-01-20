Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
20 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кузбассе состоится зимняя "Гонка героев"

20 Янв. 2017, 12:41
64 просмотра

Зимняя "Гонка героев" пройдёт 11-го марта в Шерегеше. Об этом сегодня объявили представители оргкомитета одного из самых популярных в стране всероссийских спортивных проектов. Известный далеко за пределами Кузбасса горнолыжный курорт, который второй год подряд посещают за сезон более миллиона туристов, уже готовится к наплыву участников Гонки. 

На пресс-конференции в Кемерове журналистам сообщили о том, что уникальная трасса протяженностью 6 километров будет проложена на склоне горы Зелёная в секторе Е.  Тех, кто выйдет на старт ждут 30 препятствий разной сложности, море снега и льда, буря положительных эмоций и неповторимая атмосфера командного духа. Все подробности в сюжете.


Тэги: Кузбасс, Шерегеш, Гонка героев
Все новости раздела «Спорт»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица