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Организаторы рассказали подробности кузбасской «Гонки Героев»

23 Янв. 2017, 11:31
15 просмотров

На неделе девушка из Австралии всё доказала своему парню. Тот сделал ей замечание, мол, красавица увлеклась фаст-фудом и алкоголем, да слегка поднабрала: вес 119 кг. Она обиделась, подключила здоровое питание и спортзал. И 65 кг минус! Похудела, победила сама себя. Такая гонка героев. В переносном смысле. 

Настоящая же гонка героев на неделе впервые стартовала в Кузбассе. Пока в виде пресс-конференции, где чётко обозначили новое место – этого популярного спортивного шоу – Шерегеш. Первый раз подобные военно-спортивные гонки, где участники преодолевают полосу препятствий, похожую на армейскую – появились в США лет 10 назад. В России первая гонка Героев прошла в 2013-м на военном полигоне под Москвой. За следующие два года такие гонки прошли в 20 городах. Кроме полигонов появились гражданские площадки. Участвовать может любой желающий. Так, на полигоне в Новосибирске проверяли себя на прочность и журналисты «Вести-Кузбасс». Максим Ушев – типичный герой: он и в огне не горит, и в воде не тонет, был приглашен на стартовую пресс-конференцию. В марте 2017-го  «Гонка Героев» пройдет впервые в Кузбасс. Шерегеш. Сектор «Е». 


Тэги: Кузбасс, Гонка Героев, Шерегеш
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