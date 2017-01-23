У певицы Пелагеи и хоккеиста из Новокузнецка родился ребёнок

В минувшую субботу у хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и популярной певицы Пелагеи родилась дочь, девочку назвали Таисия. Счастливого отца поздравили во время игры в Уфе: прямо на льду ему вручили игрушку-неваляшку.

В минувшую субботу, 21 января у хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и популярной певицы Пелагеи родилась дочь, девочку назвали Таисия. Счастливого отца поздравили во время игры в Уфе: прямо на льду ему вручили игрушку-неваляшку.

Девочка родилась высокой и будет очень красивой, - сообщил спортсмен прессе, Напомним, 24-летний Иван Телегин – уроженец Новокузнецка. У него уже есть сын от гражданского брака. Для Пелагеи же это первый ребёнок.

Фото: Instagram