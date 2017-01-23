Кемеровские ледолазы одержали новые победы

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Кемеровские ледолазы снова на вершине! Мы только успели в программе "Вести-Кузбасс-События недели" рассказать о блестящем успехе кузбассовцев на этапе Кубка мира в Корее, где воспитанники заслуженного тренера России Светланы Бушуевой оккупировали весь пьедестал, а уже - новый триумф! Владимир Карташёв стал победителем этапа Кубка планеты в Швейцарии, Павел Батушев замкнул тройку призёров. Перед заключительным этапом Кубка мира, который пройдет в предстоящие выходные в Италии, две верхние строчки общего зачета занимают кемеровчане: Карташёв - первый, сразу за ним - Батушев. Не за горами и чемпионат планеты - в феврале во Франции.



