В Кузбассе продолжают увлекаться скандинавской ходьбой

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Скандинавская ходьба становится все популярнее у жителей Кузбасса. Занятия этим видом спорта проходят на свежем воздухе, уменьшают давление на колени и позвоночник, помогают сохранить равновесие и привести себя в форму. В Таштагольском районе накануне вручили 30 комплектов для представителей старшего поколения. Александра Останина уже несколько лет занимается спортом, правда, раньше у нее были лыжные палочки, а теперь вот появились скандинавские.



