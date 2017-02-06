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Павел Батушев из Кемерова стал чемпионом мира по ледолазанию

6 Фев. 2017, 18:19
35 просмотров

Павел Батушев из областного центра, чемпион мира по ледолазанию! Блестящим завершением зимнего сезона, стал мировой чемпионат во Франции. В финальной дуэли на скорость Батушев опередил ещё одного нашего земляка Владимира Карташёва, которому досталось серебро. Напомню, что ранее Карташёв стал победителем Кубка мира, оставив на втором месте Батушева. Таким образом, воспитанники Светланы Бушуевой разделили между собой главные трофеи сезона, никому не позволив вмешаться в свой спор.


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