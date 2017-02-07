В Кемерове встретили хоккеистов-триумфаторов

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Кузбасские парни – лучшие в мире. Несколько часов назад в Кемерове приземлился самолёт с триумфаторами юношеского чемпионата планеты по хоккею с мячом. Турнир проходил в финском Варкаусе. В финальном матче сборная России обыграла извечных соперников – шведов 9-5. Главный вклад в успех внесли воспитанники кузбасской школы хоккея с мячом, которые составили костяк чемпионской команды. В её составе выступали сразу 10 кемеровчан. А главным тренером был наставник «Кузбасса 2000» Владимир Китьков. В аэропорту победителей встречали их близкие и родные, болельщики и руководство хоккейного клуба "Кузбасс".



