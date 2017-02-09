В Прокопьевске сдали нормы ГТО

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Прокопьевск в очередной раз доказал своё право называться территорией спорта. Более четырёхсот прокопчан разных возрастов собрались во Дворце спорта на физкультурном фестивале. Школьники, студенты, а также работники городских предприятий проверили свои силы, выносливость и гибкость, сдавая нормы комплекса ГТО. Спортсмены подтягивались, отжимались, прыгали в длину, а на следующий день участники фестиваля встали на лыжи. Лыжные гонки – тоже одно из обязательных испытаний.



