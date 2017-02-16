В спектакле о ХК «Кузбасс» будет героиня «Наташа Ртуть»

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В народном спектакле о хоккее определены главные действующие лица. Напомню, сценарий постановки написали болельщики клуба «Кузбасс», и роли в ней так же сыграют обычные люди, завсегдатаи фанатского сектора команды. Актерами станут люди самых разных профессий. Одна из главных героинь спектакля хоккейная болельщица – Наталья Кайгородова, больше известная под ником «Наташа Ртуть». В обычной жизни она – пекарь. А на стадионе – самый веселый, громкий и активный талисман команды. Своими кричалками и комментариями Наталья может не только вдохновить любимую команду на победу, но и полностью разладить игру соперника. Про заветный «Наташин всекатель» легенды ходят по всей России.



