Кузбассовец Артём Вахитов защитил титул чемпиона по версии GLORY

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Новый триумф народного героя Кузбасса! Сегодня поздравления принимает наш прославленный чемпион Артём Вахитов. Он только что вернулся из Чикаго, где защитил титул обладателя чемпионского пояса GLORY по кикбоксингу среди профессионалов. В главном поединке престижного международного турнира прокопчанин отправил в технический нокаут своего давнего соперника из Бразилии Сауло Кавалари. Сегодня мои коллеги побывали на малой родине чемпиона, репортаж смотрите в следующем выпуске в 20.45





