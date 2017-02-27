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Кузбассовец Артём Вахитов защитил титул чемпиона по версии GLORY

27 Фев. 2017, 17:35
28 просмотров

Новый триумф народного героя Кузбасса! Сегодня поздравления принимает наш прославленный чемпион Артём Вахитов. Он только что вернулся из Чикаго, где защитил титул обладателя чемпионского пояса GLORY по кикбоксингу среди профессионалов.  В главном поединке престижного международного турнира  прокопчанин отправил в технический нокаут своего давнего соперника из Бразилии Сауло Кавалари. Сегодня мои коллеги побывали на малой родине чемпиона, репортаж смотрите в следующем выпуске в 20.45


Тэги: Кузбасс, Артём Вахитов
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