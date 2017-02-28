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В Кемерове прошли соревнования по кендо

28 Фев. 2017, 13:37
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Кемерово стал центром японского фехтования. В столице Кузбасса прошли областные соревнования по кендо. В  соревнованиях по экзотическому виду спорта приняли участие сразу три чемпиона России, среди них и новокузнечанка Карина Родина.

Областной кубок Кемеровской области по кендо проходит уже в четвертый раз. Традиционно в нем принимают участие спортсмены из других регионов. Новосибирск, Томск, Иркутск, Омск – всего около 50 спортсменов. Среди них и чемпионы России.

Мария Пономарева, Новосибирск, чемпионка России, 2016 года: «Любой соперник из любого города силен по своему и нельзя расслабляться ни с кем, нужно с уважением к каждому относиться». 

Уважение и сила духа – это основа философии кендо. Этот вид единоборства только недавно был официально признан видом спорта. Современное искусство фехтования пришло в Россию из Японии и сегодня становится всё более популярным среди молодежи.

Сергей Берчук, финансовый директор ООО «Кузбассугольтрейд-обогащение: «Вид спорта экзотический, интересный, счас время тяжелое, поэтому, чтобы ребятишки в это вникали, молодежь».

Дмитрий Береснев вице-президент федерации: «Здесь отличие заключается именно в том, что человек, владеющий этим оружием, не имеет право на ошибку, если в кулачной драке допустим можно какие то нюансы допустить, человек выживает, получает какие то травмы, то в поединке на мечах выживает только один – в этом собственно и главная философия».

Кузбасская школа кендо всегда славилась своими воспитанниками. Как подтверждение этого – победа сразу в нескольких дисциплинах и категориях нынешнего Кубка.



Тэги: Кемерово, кендо
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