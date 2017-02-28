Артём Вахитов защитил титул чемпиона по версии GLORY

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Главный экзамен сдал наш земляк - Артём Вахитов. Он вернулся из Чикаго, где защитил титул обладателя чемпионского пояса GLORY по кикбоксингу среди профессионалов. В главном поединке прокопчанин, несмотря на сломанную руку, отправил в технический нокаут своего давнего соперника из Бразилии Сауло Кавалари Мы встретились с тренером и родителями героя, Артём пока интервью не дал, но обещал, как только поправится пригласить в гости съёмочную группу. Напомню, он - наш друг, недавно даже подарил ГТРК "Кузбасс" чемпионские перчатки.







