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Артём Вахитов защитил титул чемпиона по версии GLORY

28 Фев. 2017, 15:41
24 просмотра

Главный экзамен сдал наш земляк - Артём Вахитов.  Он  вернулся из Чикаго, где защитил титул обладателя чемпионского пояса GLORY по кикбоксингу среди профессионалов.  В главном поединке   прокопчанин, несмотря на сломанную руку,  отправил в технический нокаут своего давнего соперника из Бразилии Сауло Кавалари Мы встретились с тренером и родителями героя, Артём пока интервью не дал, но обещал, как только поправится пригласить в гости съёмочную группу. Напомню, он - наш друг, недавно даже подарил ГТРК "Кузбасс" чемпионские перчатки. 


Тэги: Артём Вахитов, Кузбасс
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