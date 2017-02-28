В Кемерове готовятся к народному спектаклю о хоккее

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Хоккейные спектакли могут быть не только такими, как нашумевший матч в Архангельске, где напомню, накануне "Водник" и "Байкал-Энергия" сыграли как его уже окрестили матч позора, в котором соперники забили 20 голов исключительно в свои ворота. Результат встречи уже аннулирован и назначена переигровка.

Болельщики на трибунах после того матча были возмущены неуважением к ним со стороны игроков.

Тем временем в фанатском секторе клуба кемеровского «Кузбасс» царят совсем другие эмоции. Сейчас истинные поклонники команды не просто болеют за любимую команду. Они пристально изучают игру хоккеистов, наблюдают за их манерой и стилем. Таким образом, болельщики вживаются в роли, готовятся к первым репетициям народного спектакля о народной команде. Его премьера состоится в следующем театральном сезоне.



