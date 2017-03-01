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Стартовал конкурс на лучшее видео с кузбасской «Гонки Героев»

1 Мар. 2017, 19:48
36 просмотров

«Вести-Кузбасс» ищет героев с видеокамерой. Мы объявляем конкурс на лучшие видеокадры с зимней «Гонки героев» в Шерегеше. Напомню, она пройдёт уже совсем скоро: 11-го марта в секторе Е на горе Зелёная. Сегодня там готовится уникальная трасса с препятствиями. Старт - на вершине, финиш у подножия. 

Мы призываем участников, а их число уже приближается к тысяче, брать с собой на дистанцию экшн-видеокамеры. Съёмки будут включены в телетрансляцию грандиозного забега, который впервые пройдет высоко в горах. Эксклюзивные права на телепоказ получила ГТРК "Кузбасс". За лучшие кадры - специальный приз.
 



Тэги: Кузбасс, Гонка Героев, Шерегеш
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