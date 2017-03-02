Названо имя кандидата на пост главного тренера «Металлурга»

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Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с Сергеем Бердниковым, который тренировал команду в регулярном сезоне чемпионата КХЛ 2016-2017. По итогам сезона команда заняла последнее место в лиге.

По информации Чемпионат.com пост главного тренера новокузнецкой команды в следующем сезоне займёт украинский специалист Вадим Шахрайчук, а его помощником станет Константин Симчук.

Вадим известен российским болельщикам по своим выступлениям за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды отечественного чемпионата. Также в его карьере были клубы из Словакии и Украины. До последнего времени Вадим занимал пост главного тренера украинской команды «Дженералз».



