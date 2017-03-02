Кузбассовец остановился в шаге от медали чемпионата Мира

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В шаге от пьедестала. на проходящем в финском Лахте чемпионате Мира по лыжным гонкам наш земляк Александр Бессмертных, на своей коронной дистанции 15 км классическим ходом, занял обидное для себя 4 место.

Однако, своим выступлением лыжник из Березовского доказал, что достоин места в эстафетной команде, где у России есть все шансы взять медаль Мирового первенства. Напомню, что именно в эстафете в 2014 году Бесммертных стал призером Олимпиады в Сочи.



