В Кемерово с чемпионата мира вернулся Александр Бессмертных

5 просмотров

Кузбасс встретил своего героя. Сегодня в Кемерово с чемпионата мира по лыжным гонкам вернулся Александр Бессмертных. Соревнования, которые две недели держали в напряжении всю страну, проходили в финском Лахти. Наш земляк стал серебряным призёром в составе эстафетной четвёрки. Такого результата мужская команда не добивалась с 2007 года. Бессмертных бежал на втором этапе и завершил его на первом месте. Кроме того кузбасский лыжник остановился в шаге от пьедестала в гонке на 15 километров, проиграв бронзовому призёру 10 секунд. Нынешний чемпионат мира стал для Александра самым успешным в карьере, тем не менее, серебряный призёр Олимпиады в Сочи не скрывал своего разочарования.



