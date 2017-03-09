В Промышленновском районе прошёл турнир по хоккею в валенках

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Весна наступает и важно сейчас успеть насладиться прелестями зимы. Так в Промышленновском районе организовали турнир по хоккею в валенках. 11 команд представляли практически все сельские поселения. На площадки вышли воспитанники спортивных школ, преподаватели, сотрудники администраций, работники социальной сферы и ЖКХ. Турнир хоть и носил товарищеский характер, но уступать не хотел никто. В итоге победили хоккеисты из посёлка Плотниково.



