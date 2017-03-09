Кузбасский боец ММА поборется за пояс чемпиона Fight Nights Global

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Спортсмен из Новокузнецка примет участие в вечере смешанных единоборств престижной бойцовской организации Fight Nights Global.

Александр Матмуратов поборется за звание чемпиона в полулёгком весе (до 65,8 килограмма).

Противостоять новокузнецкому бойцу будет Илья Курзанов, которому уже доводилось побеждать нашего земляка единогласным решением судей.

Шанс побороться за пояс новокузнечанин получил благодаря тому, что соперник Ильи Курзанова на этот бой отказался от поединка.

На данный момент в активе Александра Матмуратова 7 побед и 3 поражения. У его соперника 13 побед и 5 поражений.

Бой состоится 31 марта в Москве.

Фото: Fight Nights Global





