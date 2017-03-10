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На кузбасской «Гонке Героев» усложнили трассу

10 Мар. 2017, 18:16
9 просмотров

Меньше суток до главного спортивного события этой весны: завтра в Шерегеше состоится «Гонка Героев». Призываем участников взять с собой на старт экшн-видеокамеру, чтобы принять участие в суперконкурсе. Главное после финиша - не пробегайте мимо человека вот в таких  ярких жилетках с логотипом ГТРК «Кузбасс». Также  выкладывайте фотографии в социальные сети с хэштегом вести42. Наша съёмочная группа уже на месте, техники и режиссёры устанавливают обрудование, операторы в поисках лучших точек съемок. А на связь со студией выходит Александра Бердникова, Александра, добрый вечер! Вам слово.

 


Тэги: Гонка Героев, Шерегеш
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