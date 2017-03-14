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Кузбассовцы покорили "Эверест"

14 Мар. 2017, 17:00
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На минувших выходных в Кузбассе завершилось самое масштабное спортивное событие этой весны - "Гонка Героев" в Шерегеше. 
Зрители нашего телеканала могли следить за гонкой в прямом эфире на сайте vesti42.ru.

Помимо основного приза, участники гонки могли рассчитывать и на специальный подарок от ГТРК "Кузбасс" - видеокамеру GoPro. Для участия в борьбе за камеру "герои" присылали нам свои видео, снятые на трассе, среди них и будут отобраны лучшие работы, которые будут выставлены на суд наших зрителей на сайте vesti42.ru. Здесь путём голосования будут определены обладатели экшн-камеры.  

Старт голосования и его участники будут объявлены сегодня в вечернем выпуске программы"Вести-Кузбасс 20:45". А пока мы предлагаем вам посмотреть динамичное видео штурма препятствия "Гонки Героев" под названием "Эверест". 


Тэги: Гонка Героев, Шерегеш, Кузбасс, GoPro
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