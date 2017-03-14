Стартует голосование за лучшее видео с «Гонки Героев»

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Пробежали и сняли эксклюзивные видеокадры! Суперконкурс ГТРК "Кузбасс" среди участников прошедшей в Шерегеше зимней «Гонки героев» выходит на финишную прямую! Мы выбрали четырёх финалистов. Сегодня в 21:00 вечера на нашем сайте вести42 точка ру начнется голосование, которое завершится в понедельник Тот, чья работа наберёт наибольшее количество голосов телезрителей, станет обладателем современной экшн-видеокамеры.

Также напомню, что самые яркие моменты "Гонки героев" мы покажем в программе «Вести-Кузбасс. События недели» в предстоящие выходные! В субботу на телеканале "Россия 24" в 10 вечера и в воскресенье в 10.20 на телеканале «Россия 1».



