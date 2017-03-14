Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
14 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

Стартует голосование за лучшее видео с «Гонки Героев»

14 Мар. 2017, 17:31
13 просмотров

Пробежали и сняли эксклюзивные видеокадры! Суперконкурс ГТРК "Кузбасс" среди участников прошедшей в Шерегеше зимней «Гонки героев» выходит на финишную прямую!  Мы выбрали четырёх финалистов. Сегодня в 21:00 вечера на нашем сайте вести42 точка ру начнется голосование, которое завершится в понедельник Тот, чья работа наберёт наибольшее количество голосов телезрителей, станет обладателем современной экшн-видеокамеры.  

Также напомню, что самые яркие моменты "Гонки героев" мы покажем в программе «Вести-Кузбасс. События недели» в предстоящие выходные! В субботу на телеканале "Россия 24" в 10 вечера и в воскресенье в 10.20 на телеканале «Россия 1». 


Тэги: Гонка Героев, голосование
Все новости раздела «Спорт»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица