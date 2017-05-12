Стало известно, когда в Кемерове откроют улицу Станционную

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Как сообщают в мэрии, сейчас специалисты «КемВода» меняют участок главного канализационного коллектора Кемерова. Необходимо проложить 300 метров железобетонного трубопровода, диаметр которого 1.500 мм. Специалисты будут работать 70 календарных дней, до 20 июля движение по Станционной от здания № 17 до перекрёстка с Карболитовской останется перекрытым.

- Коммунальщики просят автомобилистов учесть это при составлении маршрутов следования, а также приносят извинения за причинённые неудобства, - комментируют в городской администрации.