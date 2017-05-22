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Кузбасские предприниматели за здоровый образ жизни. В Мысках прошла вторая областная летняя спартакиада малого и среднего бизнеса. Соревновались под девизом «Инвестируем в спорт - инвестируем в Кузбасс». На старт вышла 21 команда из городов и районов области – всего более 400 человек. Состязались в мини-футболе, гиревом спорте, плавании, перетягивании каната, комбинированной эстафе. Мыски вошли в федеральную программу развития моногородов. И возможно те, кто сегодня выходил на старт,в будущем будут инвестировать в развитие территории.