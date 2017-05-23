В Новокузнецке решается судьба хоккейного «Металлурга»

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Из-за ряда неудач, которые преследуют команду в последнее время, ее хотят исключить из Континентальной хоккейной лиги. Болельщики организовали сбор подписей в поддержку хоккеистов, запустили флэшмоб. Хештеги #кузняэтокхл украсили лавочки в парках и скверах города. Губернатор потребовал сделать всё возможное, чтобы отстоять клуб. И сегодня в Новокузнецк на специальную коллегию выехали депутаты областного совета. Сейчас в Новокузнецке работает мой коллега Андрей Данилов. Мы ждем от него подробностей уже к следующему выпуску.