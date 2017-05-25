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Вячеслав Фетисов прокомментировал исключение «Металлруга» из КХЛ

25 Май. 2017, 12:39
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Неравнодушные к хоккею кузбассовцы обсуждают печальную новость: новокузнецкий «Металлруг» не будет играть в следующем сезоне КХЛ. Накануне наш клуб исключили из лиги. И это не смотря на то, что «Кузня» растила  игроков, которых в последствии забирали на усиление команд - фаворитов.

Быший главный тренер сборной России Вячеслав Быков так высказался о решении руководства КХЛ: «Что же вы, ребята, хотите спилить сук, на котором сидите? Лбом упасть захотели? И теперь корите «Металлург» за последнее место? Сами засовываете клуб в дыру, обедняя состав, – а потом убрать его хотите? Или просто помочь «Кузне», сохранить ребят и их будущее? Зачем же губить на корню?» - конец цитаты. 

Сегодня это решение прокомментировал и Вячеслав Фетисов. Заявил, что в случае нормального финансирования «Метллург» может вернуться. Назвал наших хоккеистов высококлассными и посоветовал им не бросать команду, в какой бы лиге она ни играла.

 

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