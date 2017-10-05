В Кузбассе прошло заседание по урегулированию социально-трудовых отношений

Только что закончилось расширенное заседание Областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Кузбасс поддержал Всероссийскую акцию профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд». Торжественное мероприятие приурочили к круглой дате. Ровно 20 лет назад в Кемеровской области впервые было подписано соглашение о социальном партнерстве. Сегодня более половины всех сотрудников предприятий региона защищены коллективными договорами. Последние три года профсоюзы проводят социальный мониторинг. Выявлено более двухсот нарушений в сфере заработанной платы и охраны труда. Практически во всех случаях конфликты были урегулированы.