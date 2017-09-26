Кемеровчанка дистанционно обманула жителей Самарской и Архангельской областей

С начала года в Кузбассе зарегистрировано почти полтолры тысячи так называемых дистанционных мошенничеств. Сегодня злоумышленницу задержали в Кемерове: 35-летняя женщина, которая недавно освободилась из тюрьмы, обманула жителей Самарской и Архангельской областей, а также Республики Башкортостан. На бесплатных сайтах она находила объявления о продаже мебели. Звонила, говорила, что хочет внести предоплату. Потерпевшие называли данные банковских карт и кемеровчанка благополучно снимала деньги. Общая сумма ущерба составила около 30 000 рублей. Дама может вновь отправиться за решётку на 5 лет.