У спасателей Прокопьевска появилось новое помещение с современным оборудованием

Оперативнее теперь будут реагировать на аварии спасатели. Прокопьевское управление по делам ГО и ЧС получило к профессиональному празднику новое просторное помещение с современным оборудованием. Это позволит успешно завершить внедрение системы 112. Также при помощи ГЛОНАСС отсюда будут контролировать движение школьных автобусов, общественного транспорта, машин скорой. В прежних кабинетах было тесно. Сейчас у специалистов появились комнаты отдыха, психологической разгрузки, столовая и зал для селекторных совещаний.