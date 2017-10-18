Дмитрий Медведев подписал проект о переносе выходных дней в 2018 году

В российском правительстве утвердили проект Минтруда о переносе выходных дней в следующем году. Проект подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, выходные 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на понедельник 30 апреля. Понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

В 2018 году жители страны будут отдыхать следующим образом:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней)

с 23 по 25 февраля (три выходных),

с 8 по 11 марта (четыре дня),

с 29 апреля по 2 мая (четыре дня),

9 мая,

с 10 по 12 июня (четыре дня),

с 3 по 5 ноября (три дня).

Отмечается, что эти изменения в трудовом распорядке внесли для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, пишет "Лента.ру".